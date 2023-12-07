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«Рома» может продлить контракт с Моуриньо

Дата публикации: 07-12-2023

«Football Italia» информирует, что «Рома» может пролонгировать сотрудничество с Жозе Моуриньо. Текущий контракт с 60-летним португальцем действует до лета 2024 года.

Сообщается, что римляне намерены провести со специалистом предварительные переговоры в декабре.

Моуриньо возглавил «Рому» в 2021 году. Португальцу удалось привести «джаллоросси» к победе в Лиге конференций в 2022 году. В минувшем сезоне подопечные Жозе дошли до финала Лиги Европы, но в решающем матче уступили по пенальти «Севилье».

В сезоне 2023/2024 «Рома» с 24 набранными очками после 14 туров находится на 4-й строчке в таблице Серии А. Отставание от лидирующего в чемпионате Италии «Интера» составляет 11 очков.

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