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«Реал» постарается договориться с Мбаппе зимой. Игроку дадут 15 дней на принятие решения

Дата публикации: 07-12-2023

«AS» утверждает, что «Реал» планирует достичь договоренности с Килианом Мбаппе по будущему переходу в январе. Форварду будет предоставлено 15 дней на принятие окончательного решения.

Сообщается, что если до конца года Килиан не заключит с «ПСЖ» новое соглашение, то мадридцы выйдут на агентов нападающего со своим предложением. «Реал» будет ждать ответа до 15-го января, в клубе не готовы тратить много времени на обсуждение сделки.

Ранее СМИ писали, что Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом «Пари Сен-Жермен», хочет уговорить Мбаппе остаться.

Трудовой договор 24-летнего футболиста с парижанами истекают ближайшим летом. В этом сезоне Мбаппе отметился 18 забитыми мячами и 2 результативными пасами в 18 играх за «красно-синих».

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