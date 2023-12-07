Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2024 году

Дата публикации: 07-12-2023

По данным «TodoFichajes», Мохамед Салах может завершить сотрудничество с «Ливерпулем» уже в следующем году. Форварду интересен вариант с переходом в команду из Саудовской Аравии. За египтянина «мерсисайдцы» могут получить порядка 70 000 000 евро.



Трудовые отношения Салаха с английской командой действуют до середины 2025 года. С учетом этого «Ливерпуль» вполне может решиться на продажу своего лидера в 2024 году. В противном случае еще через год египтянин сможет уйти из клуба бесплатно.



В сезоне 2023/2024 в активе Салаха 20 встреч за «красных» (13 забитых мячей, 7 результативных передач).



Согласно информации с портала Transfermarkt.de, рыночная стоимость 31-летнего нападающего равняется 65 млн евро.