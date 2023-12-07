«Зенит» не намерен продавать ключевых легионеров в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 07-12-2023

«Зенит» не собирается расставаться в январе с ключевыми легионерами. Информацию разместил «Спорт-Экспресс».



Задача для петербургской команды на сезон 2023/2024 остается прежней. Клубу необходимо выиграть РПЛ и победить в Кубке России. В связи с этим «Зенит» планирует сохранить в составе Сантоса, Алипа, Барриоса, Клаудиньо, Вендела и Кассьерру. Изменения в команде Семака в январе будут минимальными.



После результативной ошибки Кержакова в игре с «Локомотивом» в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» может начать поиски голкипера.



Ранее «Mozzart Sport» писал, что у «Зенита» будет первоочередное право на покупку Стаменича и Миятовича, выступающих за «Црвену Звезду».