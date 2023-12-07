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В «Атлетико» приняли решение по де Паулю

Дата публикации: 07-12-2023

«AS» пишет, что «Атлетико» не собирается расставаться с Родриго де Паулем.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к аргентинцу со стороны «Ювентуса». Руководство «матрасников» считает хавбека одним из ключевых игроков команды и не планирует его продавать.

В мадридский клуб футболист перебрался из «Удинезе» в 2021 году. Сумма трансфера составила € 35 млн. Срок действия контракта де Пауля с «Атлетико» ограничен летом 2026 года.

В текущем сезоне аргентинец выходил на поле в составе «матрасников» в 14 встречах и отметился 2 результативными пасами.

Ориентировочный ценник на 29-летнего полузащитника составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).

В декабре 2022 года де Пауль в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ в Катаре.

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