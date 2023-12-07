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Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Дата публикации: 07-12-2023

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма получил двухматчевую дисквалификацию во французской Лиге 1, о чем информирует «Football Italia».

Причиной стала прямая красная карточка, полученная итальянцем на 10-й минуте матча 14-го тура против «Гавра» за грубый фол за пределами штрафной. «ПСЖ» почти всю игру провел в меньшинстве, но сумел добыть победу со счетом 2:0.

Таким образом, вратарь пропустит ближайшие матчи чемпионата против «Нанта» и «Лилля».

Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, перейдя из «Милана». В нынешнем сезоне 24-летний итальянец отыграл за клуб 19 матчей, в девяти из них не пропускал голов.

Парижане в чемпионате Франции выдали уже семиматчевую победную серию, благодаря чему лидируют с 4-очковым отрывом от «Ниццы». В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике в своей группе вторая после пяти туров, и лишь победа в Дортмунде гарантирует ей выход в плей-офф.

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