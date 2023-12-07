Томиясу не сыграет до конца года

Дата публикации: 07-12-2023

Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу выбыл на неопределенный срок.



Игрок получил травму икроножной мышцы в матче с «Лутоном» (4:3) в рамках 15-го тура АПЛ. Коуч лондонцев Микель Артета сообщил, что обследование подтвердило худшие опасения.



Период восстановления Томиясу составит от четырех до шести недель. Таким образом, японец вернется в строй не ранее 2024 года.



Томиясу в текущем сезоне провел 19 матчей за «Арсенал» (один гол и три ассиста). Недавно англичане предложили защитнику пролонгацию трудового договора.



Команда Артеты лидирует в АПЛ, опережая на два очка «Ливерпуль» и на четыре – «Астон Виллу».



В следующем туре «Арсенал» 9 декабря на выезде сыграет против «Астон Виллы».