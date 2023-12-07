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«МЮ» и «Порту» положили глаз на главного универсала «Ювентуса»

Дата публикации: 07-12-2023

Латераль «Ювентуса» Андреа Камбьясо заинтересовал своей игрой «Манчестер Юнайтед» и «Порту». Однако «бьянконери» довольны своим новичком и не намерены его продавать – по крайней мере, пока не поступит выгодное предложение. Об этом информирует «Corriere dello Sport».

Сообщается, что боссы туринского клуба ценят профессионализм и универсальность игрока, который пополнил состав «старой синьоры» прошедшим летом. Он может сыграть на обоих флангах в различных схемах – как с тремя, так и с четырьмя защитниками. Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри признавался, что в некоторых матчах выбирает дуэт форвардов в зависимости от того, играет ли Камбьясо.

В этом сезоне Андреа сыграл за «зебр» 13 матчей (1 гол и 1 ассист). Ранее он выступал в составе «Дженоа» и «Болоньи».

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