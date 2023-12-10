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«Зенит» покупает бразильца – известны условия

Дата публикации: 10-12-2023

«Зенит» может пополниться Артуром из «Палмейраса». Петербуржцы подготовили для бразильца 5-летнее соглашение. Сторонам осталось уладить заключительные детали сделки. Информацией со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, поделился «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что переход Артура обойдется в 15 млн евро. Также «Палмейрас» сможет рассчитывать еще на 3 миллиона в качестве бонусных выплат. Сделку планируется закрыть в январе.

В текущем сезоне на счету Артура 57 игр в футболке «Палмейраса» (13 забитых мячей, 3 ассиста).

Контракт футболиста с «зелено-белыми» рассчитан до конца 2027 года. Ориентировочный ценник на 25-летнего вингера равняется 10 млн евро (Transfermarkt.de).

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