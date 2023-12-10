«Барселона» назвала «Баварии» цену за Лангле

Дата публикации: 10-12-2023

«Football Espana» информирует, что «Барселона» выставила ценник на Клемана Лангле, к которому есть интерес со стороны «Баварии». За защитника «сине-гранатовых» немецкой команде придется заплатить 15 000 000 евро.



Трудовые отношения Лангле с «Барселоной» действуют до лета 2026 года. Текущий сезон француз проводит в составе «Астон Виллы», которая арендовала его на 1 год. За бирмингемцев центрдеф провел 5 встреч, не отметившись результативными действиями.



Рыночная стоимость Лангле, трансфер которого в 2018 году обошелся каталонцам в почти в 40 млн евро, составляет € 10 млн («Transfermarkt»).



Помимо француза, «Баварии» также интересны Джорджио Скальвини, выступающий за «Аталанту», и другой игрок «Барселоны» Рональд Араухо.