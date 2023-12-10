Гарре ответил на вопрос о своем будущем

Дата публикации: 10-12-2023

Бенхамин Гарре, принадлежащий «Крыльям Советов», рассказал о своем будущем.



«Буду ли я после зимы выступать за «Крылья»? В данный момент я нахожусь в этом клубе, играю за него и не могу думать о чем-то другом», - приводит слова вингера «Чемпионат».



Ранее сообщалось, что Гарре интерес «Удинезе».



23-летний футболист является одним из лидеров самарской команды. В «Крылья Советов» он перебрался из аргентинского «Расинга» за 1,7 млн евро. В сезоне 2023/2024 в активе Бенхамина 20 встреч за самарскую команду. На его счету 8 забитых мячей и 3 результативных паса.



Соглашение вингера с «зелено-бело-синими» действует до середины 2026 года. Трансферный ценник на Гарре равняется 5 млн евро (Transfermarkt.de).