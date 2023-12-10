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«Барселона» планирует сохранить Феликса и Канселу

Дата публикации: 10-12-2023

Жоан Лапорта, являющийся президентом «Барселоны», сообщил, что «сине-гранатовые» собираются оформить полноценный трансфер Жоау Феликса и Жоау Канселу по завершении срока действия их арендных соглашений.

«Феликс и Канселу в нашей команде показывают футбол высокого уровня. Клуб сохранит их на будущие сезоны. Переговоры по игрокам планируется начать в скором времени, поскольку у нас налажены контакты с «Атлетико» и «Ман Сити», - публикует заявление президента каталонцев «Managing Barca» в соцсети «X».

Ранее ряд источников сообщали, что «сине-гранатовые» готовы предложить за Канселу не больше 15 млн евро. Феликса руководство «Барселоны» оценило в сумму порядка 30-40 млн евро.

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