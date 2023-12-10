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Тухель поговорил с игроком «Барселоны» – он зовет его в «Баварию»

Дата публикации: 10-12-2023

По данным «Sky Sport Germany», 8-го декабря Томас Тухель связывался с Рональдом Араухо. Наставник «Баварии» пытался убедить защитника «Барселоны» стать игроком мюнхенской команды.

В беседе также участвовал Кристоф Фройнд, занимающий пост спортивного директора немецкого клуба. Тухель в разговоре с Араухо подчеркнул, что «Баварии» необходим такой игрок, добавив, что хотел бы оформить его переход уже в январе. Тренер «красных» отметил, что он готов принять 23-летнего уругвайца в свою команду и летом 2024 года.

По ходу сезона у «Баварии» наблюдались проблемы с центром обороны из-за повреждений основных футболистов данного амплуа. В связи с этим клуб собирался подписать Жерома Боатенга, ранее выступавшего за мюнхенцев, но его переход так и не состоялся.

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