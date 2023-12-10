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Агент Гарильо сообщил о переговорах с российским клубом

Дата публикации: 10-12-2023

Рикардо Алонсо, работающий с Игнасио Гарильо, сообщил о том, что его клиент может переехать в Россию.

«В настоящее время мы обсуждаем вариант с переходом Гарильо в одну из российских команд», - публикует заявление агента защитника «РБ Спорт».

Гарильо начинал заниматься футболом в клубе «Эстудиантес». В январе 2022 года права на него заполучил «Арсенал Саранди». В текущем сезоне защитник появлялся на поле в 14 встречах и отметился в них 1 результативной передачей.

С «Арсеналом Саранди» Гарильо связан трудовым договором до декабря 2023 года. Рыночная стоимость 25-летнего аргентинца составляет 0,35 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

В России зимнее трансферное окно будет открыть с 25-го января.

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