Агент Гарильо сообщил о переговорах с российским клубом

Дата публикации: 10-12-2023

Рикардо Алонсо, работающий с Игнасио Гарильо, сообщил о том, что его клиент может переехать в Россию.



«В настоящее время мы обсуждаем вариант с переходом Гарильо в одну из российских команд», - публикует заявление агента защитника «РБ Спорт».



Гарильо начинал заниматься футболом в клубе «Эстудиантес». В январе 2022 года права на него заполучил «Арсенал Саранди». В текущем сезоне защитник появлялся на поле в 14 встречах и отметился в них 1 результативной передачей.



С «Арсеналом Саранди» Гарильо связан трудовым договором до декабря 2023 года. Рыночная стоимость 25-летнего аргентинца составляет 0,35 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В России зимнее трансферное окно будет открыть с 25-го января.