Агент Гарильо сообщил о переговорах с российским клубом
Дата публикации: 10-12-2023
Рикардо Алонсо, работающий с Игнасио Гарильо, сообщил о том, что его клиент может переехать в Россию.
«В настоящее время мы обсуждаем вариант с переходом Гарильо в одну из российских команд», - публикует заявление агента защитника «РБ Спорт».
Гарильо начинал заниматься футболом в клубе «Эстудиантес». В январе 2022 года права на него заполучил «Арсенал Саранди». В текущем сезоне защитник появлялся на поле в 14 встречах и отметился в них 1 результативной передачей.
С «Арсеналом Саранди» Гарильо связан трудовым договором до декабря 2023 года. Рыночная стоимость 25-летнего аргентинца составляет 0,35 млн евро (по версии «Transfermarkt»).
В России зимнее трансферное окно будет открыть с 25-го января.