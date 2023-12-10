03:20 ()
Свернуть список

«ПСЖ» интересуется хавбеком «Коринтианса» Москардо

Дата публикации: 10-12-2023

«ПСЖ» следит за полузащитником «Коринтианса» Габриэлем Москардо. Советник по футболу французского клуба Луиш Кампуш подтвердил интерес к игроку.

«Конечно, мы проинформированы о лучших молодых игроках в мире. Но пока ничего не согласовано и не подписано», - сказал Кампуш.

18-летний Москардо провел 37 матчей за «тимау» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Опорник забил в них один гол и отдал один ассист. Габриэль в сентябре дебютировал за сборную Бразилии U-23.

«Пари Сен-Жермен» лидирует во французской Лиге 1, набрав 36 очков. В следующем матче команда Луиса Энрике сыграет с «Боруссией» (Дортмунд) 13 декабря в Лиге чемпионов.

Источник – журналист Фабрицио Романо.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close