«Ньюкасл» нашел замену травмированному лидеру – «сороки» попытаются подписать чемпиона мира

Дата публикации: 10-12-2023

Уго Льорис не попадает в основу «Тоттенхэма», поскольку наставник Ангелос Постекоглу не рассчитывает на француза. «Шпоры» летом пытались найти для 36-летнего голкипера новую команду, но все попытки продать его были тщетными.



Согласно информации «Le Figaro», «Ньюкасл» заинтересовался в услугах Льориса. Дело в том, что основной страж ворот «сорок» Ник Поуп вылетел на длительный срок из-за травмы и сейчас руководство ищет ему замену. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также рассматривает Давида Де Хеа, который до сих пор находится без команды после завершения контракта с «Манчестер Юнайтед».



Действующее соглашение Льориса с «Тоттенхэмом» заканчивается летом 2024 года. Всего за «шпор» он сыграл в 444 матчах.



Напомним, что Уго Льорис вместе со сборной Франции завоевывал титул чемпиона мира в 2018 году.