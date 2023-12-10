Чемпион Европы намекнул на завершение карьеры

Дата публикации: 10-12-2023

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини не исключает, что проигранный финал МЛС против «Коламбус Крю» может оказаться «лебединой песней» его игровой карьеры.



«Это было отличное путешествие. Я вчера сказал, что, к сожалению, одной из двух команд придется проиграть.



Что касается меня… Возможно, это моя последняя игра. Я был очень сосредоточен на этом, но теперь мне нужно насладиться семьей, вернуться в Италию и затем принять окончательное решение. Я не хочу что-то решать, а потом менять свое мнение», - приводит слова 39-летнего Кьеллини «Football Italia».



Кьеллини – настоящая легенда «Ювентуса» (561 матч, 19 трофеев) и сборной Италии (117 матчей, золотые медали Евро-2020). К «Лос-Анджелесу» итальянец присоединился летом 2022 года и вскоре становится свободным агентом.