Четыре звездных футболиста «Барселоны» не верят в тренерские идеи Хави

Дата публикации: 14-12-2023

Согласно информации, появившейся в аккаунте Бара Каналетеса в соцсети «Х», сразу несколько футболистов «Барселоны» разочаровались в тренерских способностях Хави.



Журналист утверждает, что в идеях наставника «сине-гранатовых» сомневаются Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски. Они считают, что у проекта, возглавляемого Хави, нет будущего.



Ранее сообщалось, что боссы каталонцев на этой неделе встретятся с наставником «Барселоны» для обсуждения будущего специалиста в команде.



Каталонцы с 34 набранными очками по итогам 16 туров располагаются на 4-й строчке в испанской Ла Лиге. Отставание подопечных Хави от «Жироны», лидирующей в чемпионате, составляет 7 очков.