Нападающий сборной Камеруна Абубакар может перейти в «Спартак»

Дата публикации: 14-12-2023

«Laura Dave Media» пишет, что Венсан Абубакар может сменить «Бешикташ» на «Спартак».



Камерунец пополнил состав турецкой команды в начале 2023 года в статусе свободного агента, заключив с клубом контракт до лета 2025 года. До этого он защищал цвета «Аль-Насра». Недавно Абубакара отстранили от тренировок с основой по причине «плохой игры». «Бешикташ» готов расстаться с форвардом, если за него предложат 5 млн евро.



В сезоне 2023/2024 на счету Венсана 22 встречи за «черных орлов», в которых он отличился 11 раз и отдал 3 голевые передачи.



Рыночный ценник на 31-летнего нападающего составляет 7 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).



За сборную Камеруна Абубакар провел 97 игр (37 забитых мячей).