Лопетеги может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 14-12-2023

Хулена Лопетеги могут назначить тренером «МЮ». Информацию разместил ресурс «Relevo».



Вопрос по будущему нынешнего наставника «манкунианцев» Эрика тен Хага остается открытым. Клуб под руководством специалиста из Нидерландов не показывает стабильной игры.



«Ман Юнайтед» провалился в Лиге чемпионов, заняв последнюю строчку в не самой сильной группе. «Красные дьяволы» не смогли составить конкуренцию «Галатасараю», «Баварии» и «Копенгагену». В АПЛ команда тен Хага после 16 туров располагается на 6-й строчке, отставая от лидера на 10 очков.



Последним клубом Лопетеги был «Вулверхэмптон», из которого он ушел минувшим летом. В Манчестере высоко оценивают профессиональные качества 57-летнего испанца, его также выделяют знание языка и опыт работы в чемпионате Англии.