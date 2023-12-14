Форвард «Црвены Звезды» Миятович настроен перейти в «Фейеноорд», а не в «Зенит»

Дата публикации: 14-12-2023

Йован Миятович, интерес к которому проявлял «Зенит», может стать игроком «Фейеноорда». «MozzartSport» утверждает, что форвард «Црвены Звезды» хотел бы перейти в команду из Нидерландов.



Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует выкупить права на Миятовича за 5 млн евро.



Нападающий обучался футболу в системе «Црвены Звезды». Он выступал за команды различных возрастов, а в 2022 году дебютировал в основе клуба. В нынешнем сезоне в активе 18-летнего исполнителя 16 встреч в составе «красно-белых» (6 забитых мячей, 2 результативные передачи).



Трудовые отношения Миятовича с коллективом из Белграда действуют до середины 2026 года. Ориентировочная стоимость нападающего равняется € 1,8 млн (Transfermarkt.de).