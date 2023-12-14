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Стало известно, почему «Барселона» отказалась от подписания Киммиха

Дата публикации: 14-12-2023

Йозуа Киммиха, принадлежащего «Баварии», в «Барселоне» не будет. Каталонцы решили отказаться от варианта с его подписанием. Информацию опубликовало издание «Mundo Deportivo».

Ранее хавбек мюнхенцев значился в числе приоритетных трансферных целей «сине-гранатовых» на ближайшее лето. Однако теперь руководство «Барселоны» решило сделать выбор в пользу других футболистов. В клубе рассчитывают подписать более молодого игрока, жаждущего титулов.

Киммих защищает цвета «Баварии» с 2015 года. В текущем сезоне в 11 встречах Бундеслиги опорник отметился 1 забитым мячом и 3 результативными пасами. Его соглашение с «красными» действует до июня 2025 года.

Transfermarkt.de оценивает Киммиха в 75 000 000 евро.

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