Источник: В РПЛ работают три арбитра, которые получали взятки от экс-директора «Чайки»

Дата публикации: 14-12-2023

Олега Баяна, ранее занимавшего должность исполнительного директора «Чайки», признали виновным в деле по подкупу судей. Ему назначили штраф в 1,8 млн рублей. Примечательно, что сам Баян заявил о том, что 3 арбитра, которым он давал деньги, продолжают трудовую деятельность на играх РПЛ. Среди них Сергей Каруненко, Роман Сафьян и Андрей Гурбанов. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «Мутко против».



Еще несколько арбитров из дела Баяна задействованы на встречах Кубка страны. Речь идет об Александре Чекалине и Антоне Фролове.



Сообщается, что они сохранили работу, поскольку дали показания и помогали следствию. Также было установлено, что договоренности о помощи в обеспечении результата с ними не было, а деньги судьи получали после матчей как «благодарность».