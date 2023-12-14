«Фулхэм» переподписал контракт с основным голкипером

Дата публикации: 14-12-2023

Пресс-служба «Фулхэма» оповестила болельщиков команды о продлении договора с вратарем Берндом Лено. Новое соглашение сторон будет действовать до лета 2027 года с опцией пролонгации еще на один сезон.



«Я без раздумий сказал руководству, что хочу остаться в клубе, потому очень рад продлить контракт. Я уверен, что у меня впереди много хороших моментов и надеюсь, что мы сможем достичь еще большего успеха», - сказал Бернд.



31-летний Лено перешел к «дачникам» в 2022 году из «Арсенала». Сообщалось, что «Фулхэм» заплатил за немецкого вратаря 10 000 000 евро.



В нынешней кампании Лено провел 16 поединков за клуб во всех турнирах, пропустив 26 мячей. Бернд отыграл «на ноль» пять матчей, в том числе – два последних поединка.



«Фулхэм» занимает десятое место в АПЛ, набрав 21 очко. В следующем туре команда Марку Силвы сыграет на выезде с «Ньюкаслом» 16 декабря.