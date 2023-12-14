«Наполи» достиг договоренности с Осимхеном по новому контракту до лета 2026 года

Дата публикации: 14-12-2023

«Наполи» достиг принципиального соглашения с центрфорвардом Виктором Осимхеном по новому контракту. Нигериец продлит договор на один сезон, до лета 2026 года. Об этом утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



Ожидается, что в новом соглашении появится клаусула равная 130 млн евро. Официальное объявление итальянский клуб планирует сделать в ближайшее время.



Осимхен защищает цвета «Наполи» с 2020 года. В этом сезоне нападающий отличился 7 голами и сделал 2 ассиста в 15-ти матчах за «партенопейцев» во всех турнирах.



Ранее 24-лентий нигериец был признан лучшим футболистом Африки 2023 года.



«Наполи» занимает шестую строчку в таблице Серии А, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Вальтера Мадзарри примут «Кальяри». Этот поединок запланирован на 16 декабря.