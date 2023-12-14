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«Наполи» достиг договоренности с Осимхеном по новому контракту до лета 2026 года

Дата публикации: 14-12-2023

«Наполи» достиг принципиального соглашения с центрфорвардом Виктором Осимхеном по новому контракту. Нигериец продлит договор на один сезон, до лета 2026 года. Об этом утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что в новом соглашении появится клаусула равная 130 млн евро. Официальное объявление итальянский клуб планирует сделать в ближайшее время.

Осимхен защищает цвета «Наполи» с 2020 года. В этом сезоне нападающий отличился 7 голами и сделал 2 ассиста в 15-ти матчах за «партенопейцев» во всех турнирах.

Ранее 24-лентий нигериец был признан лучшим футболистом Африки 2023 года.

«Наполи» занимает шестую строчку в таблице Серии А, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Вальтера Мадзарри примут «Кальяри». Этот поединок запланирован на 16 декабря.

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