«Рома» и Моуриньо начали переговоры о продлении контракта

Дата публикации: 14-12-2023

Руководство «Ромы» начало переговорный процесс с наставником Жозе Моуриньо о продлении контракта.



«Волки» готовы предложить португальцу годичное соглашение. Сам Моуриньо готов остаться в Риме, однако коуч рассчитывает заключить двухлетний контракт. Нынешний трудовой договор специалиста с «Ромой» истекает летом 2024 года.



Жозе возглавляет «Рому» с 2021 года. С «джаллоросси» он стал победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций (2022), а также вывел команду в финал ЛЕ-2022/23, где уступил по пенальти «Севилье».



В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» идет на четвертом месте. Также команда Моуриньо обеспечила себе плей-офф Лиги Европы.



Источник – «La Gazzetta dello Sport».