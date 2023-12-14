Трейнер «Жироны» может возглавить топ-клуб

Дата публикации: 14-12-2023

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес может пойти на повышение в испанский гранд.



«Блаугранас» уже трижды встречались с Санчесом с начала октября этого года, сообщает журналист «El Chiringuito» Франсуа Гальярдо на своей странице в соцсети «Х».



Если ничего не изменится, то Мичел возглавит «Барселону» в следующем сезоне. Хави Эрнандесу предстоит отработать текущую кампанию до конца. Если его решат уволить раньше, обязанности главного тренера команды до лета будет выполнять Рафа Маркес, работающий наставником «Барселоны Б».



Напомним, в минувшие выходные «Жирона» впервые в истории обыграла «Барсу» в официальном матче со счетом 4:2.



Мичел принял «бело-красных» в 2021-м и в первом же сезоне вывел команду из Сегунды в Ла Лигу. В настоящее время жиронцы возглавляют чемпионат Испании, набрав 41 балл в 16 турах. «Барселона» идет на 4-й строчке с 34 очками в активе.