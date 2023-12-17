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Гвардиола выбрал звезду для «Манчестер Сити»

Дата публикации: 17-12-2023

Ресурс «FootballTransfers» сообщает об интересе «Ман Сити» к Йозуа Киммиху, принадлежащему «Баварии».

Сообщается, что хавбек рассматривается «горожанами» как приоритетная трансферная цель. Подписать Киммиха английская команда планирует ближайшим летом. На приобретении футболиста настаивает Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Сити». Испанец уже работал с Киммихом, будучи наставником «Баварии».

Контакт хавбека с мюнхенской командой заканчивается в июне 2025 года. В нынешнем сезоне на счету Киммиха 20 встреч в составе «Баварии» (1 забитый мяч, 6 результативных передач).

Ориентировочная стоимость 28-летнего немца составляет 75 млн евро («Transfermarkt»).

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