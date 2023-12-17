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«Барселона» готова продать Левандовски ради покупки полузащитника «Ньюкасла»

Дата публикации: 17-12-2023

В «Барселоне» не исключают варианта с продажей Роберта Левандовски по окончании сезона. Расставание с поляком, зарабатывающим в составе каталонцев больше всех, позволит клубу получить дополнительные средства на подписание нескольких игроков. Информацией поделился ресурс «Football Transfers».

Контракт Левандовски с «Барселоной» действует до лета 2026 года. В этом сезоне поляк забил 9 мячей и сделал 4 ассиста в 19 матчах за каталонцев.

«Сине-гранатовым» интересен Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла». Бразилец также хотел бы оказаться в составе «Барселоны». Полузащитника не устроили результаты «сорок» в Лиге чемпионов, где они заняли последнее место в группе. Кроме того, он опасается, что «Ньюкаслу» не удастся попасть в данный турнир в следующем сезоне.

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