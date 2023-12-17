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«Спартак» может заплатить 5,7 млн евро за 18-летнего серба, который интересен «Челси»

Дата публикации: 17-12-2023

«Спартак» продолжает переговоры с «ИМТ Белград» по трансферу Милоша Луковича.

Клубы заметно продвинулись в согласовании деталей сделки. За 18-летнего нападающего сербская сторона может получить 5,7 млн евро и 20-процентную часть от суммы последующей продажи футболиста. Информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова.

Детали контракта с самим Луковичем сроком на 4,5 года «красно-белые» предварительно согласовали. «Спартак» планирует завершить сделку при новом спортивном директоре, который пока не утвержден на этой должности.

Интерес к Луковичу проявляют и другие команды, в числе которых «Челси». Ранее СМИ писали, что «ИМТ Белград» отказал «Мальме» в продаже своего воспитанника за 2 млн евро.

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