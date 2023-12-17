«Барселоне» и «Реалу» будет выплачено по 1 млрд евро за участие в новой Суперлиге

Дата публикации: 17-12-2023

Компания «A22 Sports Management», занимающаяся организацией Европейской Суперлиги, готова заплатить «Реалу» и «Барселоне» по 1 млрд евро, если клубы согласятся участвовать в турнире.



«Mundo Deportivo» информирует, что Суперлига будет располагать бюджетом в 15 млрд евро, потому ей по силам выплатить испанским грандам столь внушительную сумму. «Реал» и «Барса» были лояльны к данному турниру с самого начала. Именно потому им готовы заплатить по 1 млрд евро.



«Сине-гранатовым» дополнительное финансирование поможет решить финансовые проблемы.



Будущее Европейской Суперлиги определится 21-го декабря. Тогда станет известно решение суда ЕС по антимонопольному иску, который предъявлен ФИФА и УЕФА.