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«Челси» нацелился на игрока «Арсенала»

Дата публикации: 17-12-2023

По данным «talkSPORT», «Челси» проявляет предметный интерес к Аарону Рамсдейлу. «Пенсионеры» рассчитывают заменить голкипером «Арсенала» Роберта Санчеса, получившего травму.

Рамсдейл является приоритетным вариантом для «аристократов». Маурисио Почеттино считает, что ворота его команды должен защищать голкипер, у которого есть опыт выступления в АПЛ. Вместе с тем вероятность перехода Рамсдейла в «Челси» в январе минимальна, поскольку «Арсенал» не хочет расставаться с игроком в зимнее трансферное окно.

Санчес травмировался во встрече 16-го тура чемпионата Англии. О сроках восстановления 26-летнего испанца не сообщается.

Рамсдейл, потерявший место в основе «Арсенала», в поисках игровой практики вполне может решиться на переход.

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