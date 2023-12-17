03:18 ()
Свернуть список

«Краснодар» может усилиться Джикией в случае ухода Алонсо

Дата публикации: 17-12-2023

Карьера Георгия Джикии может продолжиться в «Краснодаре». С приходом Срджана Бабича защитник перестал попадать в основу «красно-белых».

«РБ Спорт» утверждает, что «Краснодар» обратится к кандидатуре Джикии в январе в случае расставания с Хуниором Алонсо. При этом «быки» еще не обсуждали возможность сотрудничества с защитником «Спартака».

В Краснодаре рассчитывают, что Алонсо, который интересен «Васко да Гама», продолжит выступление за клуб до конца текущего сезона.

Трудовые отношения Джикии с «народной командой» истекают летом 2024 года. Стороны пока не обсуждали пролонгацию контракта.

В сезоне 2023/2024 в активе 30-летнего центрбека 9 игр (без результативных действий).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close