«Краснодар» может усилиться Джикией в случае ухода Алонсо

Дата публикации: 17-12-2023

Карьера Георгия Джикии может продолжиться в «Краснодаре». С приходом Срджана Бабича защитник перестал попадать в основу «красно-белых».



«РБ Спорт» утверждает, что «Краснодар» обратится к кандидатуре Джикии в январе в случае расставания с Хуниором Алонсо. При этом «быки» еще не обсуждали возможность сотрудничества с защитником «Спартака».



В Краснодаре рассчитывают, что Алонсо, который интересен «Васко да Гама», продолжит выступление за клуб до конца текущего сезона.



Трудовые отношения Джикии с «народной командой» истекают летом 2024 года. Стороны пока не обсуждали пролонгацию контракта.



В сезоне 2023/2024 в активе 30-летнего центрбека 9 игр (без результативных действий).