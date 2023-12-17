«Севилья» близка к назначению победителя исторической Лиги Европы

Дата публикации: 17-12-2023

Именитый испанский клуб выбрал тренера, который попытается вывести «Севилью» из затяжного кризиса.



Накануне руководство «Севильи» приняло решение попрощаться с Диего Алонсо, под руководством которого команда провела только 14 матчей. Уругваец в октябре заменил Хосе Луиса Мендилибара, но не смог исправить провальный старт сезона. Под его руководством «нервионцы» вылетели из Лиги чемпионов, заняв последнее место группы, а в чемпионате Испании идут только на 16-м месте, рядом с зоной вылета.



Третьим тренером «красно-белых» в сезоне 2023/24 может стать Кике Санчес Флорес. Переговоры с 58-летним специалистом уже находятся на финальной стадии, сообщает «Marca».



По информации источника, у сторон есть дискуссия только в одном условии контракта. Клуб и тренер должны решить срок соглашения – до конца текущего сезона, или на более длительное время.



Ранее Кике Санчес Флорес работал в академии «Реала», а также возглавлял «Валенсию», «Хетафе», «Атлетико», «Бенфику», «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Уотфорд» и «Эспаньол». Во главе «Атлетико» испанский тренер выиграл Лигу Европы 2009/10 – первый розыгрыш в истории турнира. Последним местом работы наставника был «Хетафе», из которого он был уволен в апреле 2023 года.