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«Реал» рассматривает трансфер форварда за 130 млн – это не Мбаппе или Холанд

Дата публикации: 17-12-2023

«Реал» готов взорвать трансферный рынок в летнее межсезонье.

Виктор Осимхен находится в шорт-листе мадридцев на позицию центрфорварда, сообщает Sport.es.

Нигериец близок к подписанию нового контракта с «Наполи», в котором должна появиться клаусула на 130 млн евро. Впрочем, даже такая сумма не пугает «Реал». Мадридцы твердо настроены летом подписать звездного нападающего, чтобы не повторять проблему нынешнего сезона. Приоритетами «сливочных» остаются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, однако француз однажды уже подставил Флорентино Переса, а норвежца вряд ли отпустит «Ман Сити».

Добавим, что в нынешнем сезоне 24-летний Осимхен отыграл за «Наполи» 32 матча, оформив 16 голов и 6 ассистов.

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