Клубный ЧМ-2025: ФИФА официально утвердила даты и регламент турнира

Дата публикации: 17-12-2023

В воскресенье, 17 декабря, ФИФА сообщила о деталях проведения реформированного Клубного чемпионата мира, который состоится в 2025 году.



Первый розыгрыш реформированного чемпионата мира среди клубов состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 команды. Соответствующее решение было принято в Джидде (Саудовская Аравия) на заседании Совета ФИФА, сообщает официальный сайт Федерации.



В Клубном ЧМ-2025 будут играть команды из всех 6 конфедераций мира. Африку будут представлять 4 команды (три победителя африканской ЛЧ и одна команда с самым высоким рейтингом). Европа делегирует 12 клубов – это 4 победителя Лиги чемпионов за последние 4 года (включая сезон 2023/24) и 8 команд с самым высоким рейтингом УЕФА.



Азию представят 4 команды, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) – 4, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 6. От Океании поедет только один участник. Последним участником Клубного чемпионата мира-2025 станет команда из страны-хозяина соревнований (США), которую объявят позже.



Все команды поделят на 8 групп по 4 в каждом квартете. Они сыграют между собой по одной игре. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Каждая стадия плей-офф состоит из одной игры. Матч за третье место на Клубном ЧМ-2023 не предусмотрен.



От Европы уже известны уже 8 команд, которые сыграют на Клубном чемпионате мира-2025 Это «Челси», «Реал», «Ман Сити» (победители трех последних розыгрышей Лиги чемпионов). Согласно рейтингу, участие в турнире уже обеспечили «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту» и «Бенфика». Важный нюанс – одну страну могут представлять максимум две команды. Поэтому участники от Англии уже известны, а «Барселона» рискует не поехать на турнир (одну путевку от Испании уже забронировал «Реал», а «Атлетико» очень оторвался в клубном рейтинге). Самый реальный вариант для «блаугранас» сыграть на Клубном чемпионате мира-2025 – выиграть Лигу чемпионов 2023/24.



Кроме вышеперечисленных представителей Европы, стало известно еще несколько участников турнира из других стран. Это «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Редс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Сиэтл» (США), «Леон» (Мексика), «Окленд» (Новая Зеландия), «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» (все – Бразилия).