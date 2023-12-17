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Легенда «РБ Лейпциг» официально переезжает в МЛС – забил гол на прощание и сорвал овации

Дата публикации: 17-12-2023

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг решился на перемены в карьере.

Швед выступал за «быков» в течение девяти лет и прошел вместе с командой путь из второй Бундеслиги к регулярному участнику Лиги чемпионов. Утратив стабильное место в основе, Форсберг решил двигаться в другом направлении.

Следующим клубом 32-летнего футболиста станет «Нью-Йорк Ред Буллз». Контракт, рассчитанный на два сезона с опцией продления еще на один, начнет действовать первого января, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В субботу, 16 декабря, Форсберг провел последний матч на домашней арене «быков». Атакующий хавбек вышел на замену и уже четыре минуты спустя забил победный гол. Очень эмоциональный момент для легенды «Лейпцига».

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