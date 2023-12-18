Покорители Англии: 1xBet рассказывает о 5 наиболее знаменитых бразильских игроках в АПЛ

Дата публикации: 18-12-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet предлагает вам вспомнить бразильских футболистов, которые оставили яркий след в истории английского футбола.

Жилберту Силва: «Невидимая стена» чемпионского Арсенала

Мировую известность Жилберту приобрел на победном для бразильцев Чемпионате мира 2002 года, где он отыграл без замен все 7 матчей. На Мундиаль он ехал в роли резервиста, но из-за травмы капитана Seleção Эмерсона Феррейры стал основным опорником команды. В том же году Силва перешел в Арсенал и стал важной деталью последней золотой команды лондонцев. В команде Арсена Венгера бразилец таскал рояль, на котором играли Пирес, Анри и Бергкамп. «Невидимой стеной» его прозвали за отменную позиционную игру и умение оказаться в нужное время в нужном месте. С канонирами он провел шесть лет, за которые успел выиграть титул чемпиона АПЛ и по два раза Кубок и Суперкубок Англии.

Жуниньо Паулиста: малыш с большим сердцем

Освалдо Жиролдо Жуниор по прозвищу Жуниньо прибавил к своему футбольному имени название родного штата, поскольку в то время в Европе уже играл другой знаменитый Жуниньо из штата Пернамбуку. После перехода в Мидлсбро 22-летний футболист с первого дня влюбил в себя болельщиков, которых покорила его техника и отношение к делу. Невысокий атакующий полузащитник получил прозвище «Малыш» и вместе с командой пережил взлеты и падения. Ярким эпизодом его карьеры стал завоеванный в 2004 году Кубок английской Лиги, что было большим достижением для скромного клуба. Жуниньо Паулиста не так много поиграл в АПЛ и дважды уезжал из Мидлсбро в аренду, но оставил о себе добрую память. Он одним из первых открыл путь из Бразилии в Англию, а болельщики Боро признали Жуниньо величайшим игроком в истории клуба.

Эурелио Гомес: Осьминог и будущий пастор

Бразильский вратарь был одним из самых самобытных и харизматичных бразильцев за всю историю АПЛ. В 2008 году он перешел из ПСВ в Тоттенхэм, где в первый сезон с треском провалился. Над нелепыми ошибками вратаря смеялись даже собственные фанаты, но «Осьминог» не сдался. Уже с сезона 2009/2010 он тащил все, что летело в сторону его ворот и помог команде впервые в истории завоевать путевку в Лигу чемпионов. В дальнейшем он чередовал яркие перформансы с нелепыми ошибками. К примеру, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2010/11 Гомес уронил в ворота мяч после несложного удара Криштиану Роналду и это похоронило надежды лондонцев пройти в полуфинал. С другой стороны, было множество матчей, которые были выиграны прежде всего благодаря его реакции и самоотверженности. После шести лет в столице и недолгой аренде в Хоффенхайме, Эурелио Гомес перешел в Уотфорд и отыграл за этот клуб еще шесть сезонов. После завершения карьеры кипер заявил, что станет пастором и будет помогать молодым юношам из Бразилии.

Фирмино: легенда с голливудской улыбкой

Более десяти лет Роберто Фирмино был частью одной из самых мощных атакующих линий в мире. Летом 2015-го он обошелся Ливерпулю в 41 миллион евро, побив рекорд по трансферам из Бундеслиги, и сразу вписался в состав. С первого сезона атакующий полузащитник стал одним из любимых футболистов Юргена Клоппа, который пришел в клуб на несколько месяцев позже бразильца. Футбольные навыки Бобби Фирмино делали его уникальным игроком. Его скорость, контроль мяча и видение поля позволяли ему играть на любой позиции в атаке. Своей игрой он зажигал трибуны «Энфилда» и постепенно превратился в харизматичного лидера команды. С Ливерпулем он стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов 2017/18, забив в турнире 10 мячей. Перед началом нынешнего сезона Фирмино перебрался в Саудовскую Аравию, имея статус легенды Ливерпуля.

Фернандиньо: универсальный герой

Fernando Luiz Rosa или просто Фернандиньо перебрался на Альбион в сезоне 2013/2014 после восьми лет в украинском Шахтере, с которым он успешно выступал в Лиге чемпионов и выиграл Кубок УЕФА. Полузащитник быстро адаптировался к стилю Манчестер Сити и с первой же попытки стал чемпионом АПЛ. Бразильца всегда ценили за умение срывать контратаки соперников и выполнять колоссальные объемы черновой работы. Фернандиньо был хорош в отборе и прессинге, но в нужный момент он ярко проявлял себя и в атакующих действиях. Еще в Шахтере он часто играл box-to-box-полузащитника, а в Англии еще больше развил эти навыки. При нем всегда были не только цепкость опорника, но и креативное мышление, помноженное на пушечный удар. За 8 лет в футболке Ман Сити Фернандиньо пять раз побеждал в АПЛ и завоевал множество других трофеев. Не покорилась ему только Лига чемпионов, которую выиграло уже новое поколение «Горожан».

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