1xBet претендует на победу в 7 номинациях EGR Nordics Awards 2024
Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает собирать номинации самых престижных наград индустрии iGaming. На этот раз бренд вышел в финал международной премии EGR Nordics Awards 2024 и поборется за победу сразу в семи категориях:
- Affiliate programme
- Casino operator
- Customer service operator
- Marketing campaign
- Operator of the year
- Sports betting operator
- Casino platform supplier
Победителей определит голосование авторитетного жюри. Результаты будут оглашены 28 февраля 2024 года, а торжественное награждение состоится на Мальте в отеле Corinthia St. George's Bay.
«Премия EGR Nordics Awards 2024 вручается наиболее инновационным и успешным компаниям, поэтому нам очень приятно, что коллеги высоко оценили нашу работу в Скандинавии. Для нас очень важно оказаться в списке лучших гэмблинговых брендов региона. Номинации подтверждают правильный выбор стратегии и успешную работу нашей команды», - отметили представители 1xBet.
Про компанию 1xBet
1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 16-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, SEA, G2E Asia и EGR Operator Awards.
О премии EGR Nordics Awards 2024
Премию EGR Nordics Awards 2024 вручает eGaming Review - ведущее мировое B2B-издание, посвященное азартным играм. Признание EGR свидетельствует о высоком качестве продукта и считается одной из самых престижных в отрасли.