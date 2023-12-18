1xBet претендует на победу в 7 номинациях EGR Nordics Awards 2024

Дата публикации: 18-12-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает собирать номинации самых престижных наград индустрии iGaming. На этот раз бренд вышел в финал международной премии EGR Nordics Awards 2024 и поборется за победу сразу в семи категориях:

Affiliate programme

Casino operator

Customer service operator

Marketing campaign

Operator of the year

Sports betting operator

Casino platform supplier

Победителей определит голосование авторитетного жюри. Результаты будут оглашены 28 февраля 2024 года, а торжественное награждение состоится на Мальте в отеле Corinthia St. George's Bay.

«Премия EGR Nordics Awards 2024 вручается наиболее инновационным и успешным компаниям, поэтому нам очень приятно, что коллеги высоко оценили нашу работу в Скандинавии. Для нас очень важно оказаться в списке лучших гэмблинговых брендов региона. Номинации подтверждают правильный выбор стратегии и успешную работу нашей команды», - отметили представители 1xBet.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 16-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, SEA, G2E Asia и EGR Operator Awards.

О премии EGR Nordics Awards 2024

Премию EGR Nordics Awards 2024 вручает eGaming Review - ведущее мировое B2B-издание, посвященное азартным играм. Признание EGR свидетельствует о высоком качестве продукта и считается одной из самых престижных в отрасли.