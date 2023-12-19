Клопп призвал «Ливерпуль» быстрее подписать трансферную цель «Зенита» Бералдо

Дата публикации: 19-12-2023

«TeamTalk» пишет, что Юрген Клопп пытается убедить боссов «Ливерпуля» подписать Лукаса Бералдо как можно быстрее. Напомним, в услугах защитника «Сан-Паулу» также заинтересован «Зенит».



Из-за повреждения, недавно полученного Жоэлем Матипом, в «Ливерпуле» существуют проблемы с выбором игроков оборонительного амплуа. В связи с этим Клопп настаивает на ускорении переговоров по Бералдо, в котором специалист видит будущего сменщика ван Дейка.



«Зенит» ранее хотел выкупить Лукаса за 18 млн евро, но получил отказ. На 20-летнего игрока также претендует «Лестер», который готов заплатить за него большую сумму.



В сезоне 2023/2024 на счету Бералдо 48 игр в футболке «трёхцветных» (1 забитый мяч).