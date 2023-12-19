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Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта

Дата публикации: 19-12-2023

«Бавария» договорилась о продлении сотрудничества с Томасом Мюллером. Информация появилась в аккаунте Кристиана Фалька в соцсети «Х» (бывший «Твиттер»).

Стороны пролонгируют трудовые отношения до лета 2025 года. Представители форварда и мюнхенский клуб пришли к согласию по всем условиям, теперь футболисту осталось лишь подписать договор. О продлении контракта с Мюллером «Бавария» должна объявить до конца недели.

Текущее соглашение с 34-летним нападающим рассчитано до середины 2024 года. В нынешнем сезоне Томас появлялся на поле в составе «красных» в 15 встречах, отличившись в них 2 раза и отдав 5 голевых передач.

Трансферный ценник на Мюллера равняется 12 млн евро (Transfermarkt.de).

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