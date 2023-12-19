«Челси» не собирается отдавать Мадуэке в аренду

Дата публикации: 19-12-2023

«The Athletic» утверждает, что «Челси» не будет рассматривать предложения по аренде Нони Мадуэке. «Пенсионерам» интересна исключительно продажа 21-летнего вингера. В клубе готовы отдавать в аренду лишь футболистов, пока не проходящих в основу, но нуждающихся в игровом времени.



Мадуэке обучался футболу в академии «Тоттенхэма». Еще в юном возрасте он перебрался в ПСВ. «Челси» выкупил контракт вингера у команды из Нидерландов в январе 2023 года, заплатив за него 35 000 000 евро. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до середины 2030 года.



В сезоне 2023/2024 в активе англичанина всего 204 минуты игрового времени (1 гол).



Сам Мадуэке ранее заявил, что хочет сменить команду.