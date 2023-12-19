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Вендел хочет играть за «Фламенго», но клуб не делал предложений «Зениту»

Дата публикации: 19-12-2023

Согласно информации, размещенной в соцсети «X» Папараццо Рубро Негро, у Вендела есть желание вернуться в Бразилию и стать игроком «Фламенго».

Журналист утверждает, что хавбек «Зенита» неоднократно демонстрировал это. Однако «Фламенго» пока не начинал переговоров с Венделом по условиям возможного сотрудничества. «Сине-бело-голубым» также не поступало запросов от представителей бразильского клуба касательно трансфера хавбека в январе.

Ранее ряд источников написали, что между «Зенитом» и «Галатасараем» может состояться обмен игроками. Петербуржцы отдадут турецкой команде Вендела, за которого получат Тете. Также сообщалось, что Вендел обратился к боссам «Зенита» с просьбой отпустить его во «Фламенго» в январе. Позднее агент 26-летнего бразильца опроверг эту информацию.

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