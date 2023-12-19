«Трабзонспор» заинтересован в трансфере игрока ЦСКА

Дата публикации: 19-12-2023

По данным ресурса «Takagazete», «Трабзонспору» интересен Фёдор Чалов, выступающий за ЦСКА. Заполучить центрфорварда «армейцев» хочет Абдулла Авджи, возглавляющий турецкую команду.



Сообщается, что «Трабзонспор» уже начал проявлять активность по вопросу покупки Чалова. Вместе с тем подписать россиянина будет не так просто, поскольку на него претендуют не только турки. Интерес к Фёдору проявляют и европейские команды.



С «красно-синими» Чалов связан контрактом до конца 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел за ЦСКА 26 встреч (11 забитых мячей, 3 голевых паса).



Ориентировочная стоимость игрока равняется 12 млн евро (информация с портала Transfermarkt.de).