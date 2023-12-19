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«Лейпциг» заинтересован в Санчо

Дата публикации: 19-12-2023

«РБ Лейпциг» хочет заполучить Джейдона Санчо, правами на которого владеет «МЮ». Информацию разместил в соцсети «Х» Кристиан Фальк.

Журналист подчеркнул, что «быкам» интересен вариант с подписанием вингера, в скором времени клуб может начать переговоры по его аренде. Зарплата Санчо в «МЮ» составляет порядка 20 млн евро за сезон. Для «быков» большие финансовые запросы футболиста могут стать проблемой.

«Красные дьяволы» выкупили права на вингера в 2021 году за 85 млн евро. В сезоне 2023/2024 в активе Санчо всего 3 матча (76 минут игрового времени). После конфликта с Эриком тен Хагом, возглавляющим клуб из Манчестера, Джейдона отстранили от тренировок с основой.

Контракт Санчо с «Ман Юнайтед» истекает в 2026 году.

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