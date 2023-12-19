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Ван де Беек станет игроком «Айнтрахта» после завершения медосмотра

Дата публикации: 19-12-2023

Согласно последней информации, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беек уже находится во Франкфурте и завершает свой переход в «Айнтрахт» на правах аренды. Сделка будет официально утверждена после прохождения футболистом медосмотра.

Сообщается, что английский клуб отдает 26-летнего нидерландца в аренду до конца сезона. В соглашение будет включена опция выкупа (необязательного) за 11 миллионов евро + еще четыре млн прописаны в качестве бонусов.

Напомним, еще 15 декабря клубы достигли устной договоренности об этом переходе.

В сентябре 2020 года «МЮ» заплатил 39 000 000 евро за трансфер ван де Беека из «Аякса». В текущем сезоне хавбек сыграл лишь в двух матчах (21 минута) за «красных дьяволов».

«МЮ» в АПЛ идет на седьмом месте, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков. На прошлой неделе «манкунианцы» провалились в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе после «Баварии», «Копенгагена» и «Галатасарая».

«Айнтрахт» занимает восьмое место в Бундеслиге и весной выступит в плей-офф Лиги конференций. Соперником «орлов» по 1/16 финала станет бельгийский «Юнион Сен-Жилуаз».

Источник – журналист Фабрицио Романо.

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