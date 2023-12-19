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«Рома» начала переговоры с представителями футболиста «Дженоа»

Дата публикации: 19-12-2023

«Рома» установила контракты с агентами вингера Альберта Гудмундссона, информирует Calciomercato.com.

Маловероятно, что сделка состоится без квалификации команды в Лигу чемпионов, но генеральный менеджер римлян уже начал запрашивать информацию, чтобы обойти в гонке за игрока «Ювентус» и «Наполи».

«Дженоа» оценивает исландца в 20 млн евро и намерена вести переговоры о продаже игрока только летом. Не так давно Альберт продлил контракт с «Грифонами» до лета 2027 года. Он является лучшим бомбардиром «красно-синих» в этом сезоне – 8 голов в 16 матчах во всех турнирах.

Недавно Гудмундссон заявил, что хотел бы повторить футбольный путь своего прадеда – первого в истории Исландии профессионального футболиста, который поиграл за «Милан» и «Арсенал».

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