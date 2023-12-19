Винисиус может вернуться на поле в Суперкубке Испании

Дата публикации: 19-12-2023

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может вернуться на поле в матчах Суперкубка Испании в январе. Об этом сообщает «ESPN».



Бразилец травмировался в 1-м тайме выездного матча «селесао» против Колумбии (1:2), который состоялся 17 ноября. Ожидалось, что из-за разрыва мышцы Винисиус пропустит минимум два месяца. Однако футболист восстанавливается быстрее запланированных сроков, и «бланкос» ожидают его появление на поле уже в начале января 2024 года.



В нынешнем сезоне Винисиус уже пропустил месяц (с конца августа по конец сентября) из-за схожей травмы бицепса бедра. Несмотря на это, он успел провести 13 встреч за мадридский клуб, записав в свой актив 6 забитых мячей и 4 ассиста. В конце октября бразилец продлил контракт с «Реалом» до 2027 года.



Суперкубок Испании пройдет с 10 по 14 января 2024 года в Саудовской Аравии. Мини-турнир состоится в формате «финала четырех». Кроме команды Карло Анчелотти, в розыгрыше Суперкубка примут участие действующий чемпион Испании «Барселона», финалист Кубка Короля-2023 «Осасуна» и «Атлетико», занявший третье место Примеры-2022/23.