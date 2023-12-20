«Палмейрас» примет решение по переходу Артура в «Зенит» в начале января

Дата публикации: 20-12-2023

Будущее Артура Гимарайнса должно определиться в начале января. Как пишет «Egool», именно в этот период руководство «Палмейраса», владеющего правами на хавбека, примет решение относительно его продажи «Зениту».



Также сообщается, что сам полузащитник не хочет уходить из бразильской команды и находится в ожидании решения Абеля Феррейры, возглавляющего клуб, чтобы понять, состоится его трансфер или нет.



Ранее СМИ писали, что «Зенит» готов заплатить за Гимарайнса 18 млн евро. Вместе с тем Сергей Семак, являющийся тренером петербуржцев, данную информацию не подтвердил.



Контракт Гимарайнса с «Палмейрасом» действует до декабря 2028 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего вингера 51 игра за «зелёно-белых» (10 забитых мячей, 2 ассиста).