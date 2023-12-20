00:57 ()
Свернуть список

Нуну Эшпириту Санту возглавил «Ноттингем Форест»

Дата публикации: 20-12-2023

Накануне «лесники» уволили Стива Купера, который возглавлял команду с сентября 2021 года. Руководство команды довольно быстро нашло ему замену.

Как сообщает клубная пресс-служба, Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером «Ноттингем Форест». Португальский специалист подписал контракт сроком на два с половиной года. Уже в матче против «Борнмута», который запланирован на 23 декабря, Эшпириту Санту дебютирует на тренерской скамье команды.

Стоит отметить, что 44-летний коуч хорошо знает АПЛ, поскольку работал в прошлом с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».

«Ноттингем» находится на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 14 баллов. От зоны вылета «красные» оторвались на пять очков.

Напомним, последним местом работы португальца был «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Санту потерял должность наставника из-за конфликта с Каримом Бензема.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close