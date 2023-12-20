Нуну Эшпириту Санту возглавил «Ноттингем Форест»
Накануне «лесники» уволили Стива Купера, который возглавлял команду с сентября 2021 года. Руководство команды довольно быстро нашло ему замену.
Как сообщает клубная пресс-служба, Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером «Ноттингем Форест». Португальский специалист подписал контракт сроком на два с половиной года. Уже в матче против «Борнмута», который запланирован на 23 декабря, Эшпириту Санту дебютирует на тренерской скамье команды.
Стоит отметить, что 44-летний коуч хорошо знает АПЛ, поскольку работал в прошлом с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».
«Ноттингем» находится на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 14 баллов. От зоны вылета «красные» оторвались на пять очков.
Напомним, последним местом работы португальца был «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Санту потерял должность наставника из-за конфликта с Каримом Бензема.